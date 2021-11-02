В России планируют отложить вступление новых правил выдачи медсправок для водителей

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Министерство здравоохранения России планирует перенести вступление в силу новых правил выдачи медсправок для водителей на 1 марта 2022 года. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В России планируют отложить вступление новых правил выдачи медсправок для водителей
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«В приказе «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств»... в пункте 5 слова «с 1 января 2022 года» заменить словами «с 1 марта 2022 года», — говорится в документе.

Новые правила предусматривают проведение в рамках медосвидетельствования лабораторных исследований в отношении групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств.

С ноября 2019 года в России должны были начать действовать новые правила медосмотра водителей, которые предусматривали увеличение объёма исследований и могли привести к росту стоимости медсправок.

Генеральная прокуратура России назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава.

Впоследствии министерство отложило данное нововведение.

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