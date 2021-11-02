Аналитики опубликовали топ-5 высокооплачиваемых вакансий Москвы

Специалисты сервиса «Авито Работа» подготовили список из пяти самых высокооплачиваемых вакансий в Москве среди офисных и рабочих профессий.

Об этом пишет «Москва 24».

Рейтинг возглавила позиция преподавателя английского языка с зарплатой 175 тыс. рублей.

На втором месте оказалась вакансия агента по недвижимости (165 тыс. рублей), на третьем — инженера по информационной безопасности (160 тыс. рублей).

Четвёртое место заняла вакансия косметолога-эстетиста в одном из сетевых салонов красоты (125 тыс. рублей), пятое — позиция газоэлектросварщика (120 тыс. рублей).

Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов в беседе с ФАН рассказал о сложности поиска перспективных сотрудников.