АТОР сообщила о массовом аннулировании иностранцами туров в Россию

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Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры в Россию с заездами на ближайшие даты.
АТОР сообщила о массовом аннулировании иностранцами туров в Россию
  • РИА Новости

«Причиной послужил как введённый в России «локдаун», нерабочие дни до 7 ноября, так и отсутствие понимания, какими будут ограничения после его окончания», — сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По её словам, основной поток туристов едет в Россию из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Индии, есть туристы из Европы — Германии, Швейцарии, Словении.

Ранее вице-президент и руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по авиаперевозкам Дмитрий Горин рассказал о ситуации с выездным туризмом

По его словам, существенное увеличение квот на чартерные рейсы популярных направлений будет уже после нерабочих дней — 9 ноября, снимутся ограничения на полёты в ОАЭ и на курорты Египта.

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