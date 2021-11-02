АТОР сообщила о массовом аннулировании иностранцами туров в Россию
- РИА Новости
«Причиной послужил как введённый в России «локдаун», нерабочие дни до 7 ноября, так и отсутствие понимания, какими будут ограничения после его окончания», — сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По её словам, основной поток туристов едет в Россию из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Индии, есть туристы из Европы — Германии, Швейцарии, Словении.
Ранее вице-президент и руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по авиаперевозкам Дмитрий Горин рассказал о ситуации с выездным туризмом.
По его словам, существенное увеличение квот на чартерные рейсы популярных направлений будет уже после нерабочих дней — 9 ноября, снимутся ограничения на полёты в ОАЭ и на курорты Египта.