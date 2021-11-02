Власти Хабаровского края не исключили введение полного локдауна

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Власти Хабаровского края не исключают возможности введения полного локдауна в регионе в случае, если темпы вакцинации от коронавирусной инфекции останутся на прежнем уровне.

«Всё вплоть до локдауна полного — с запретом деятельности торговых центров, всего остального. Мы можем войти с вами в серьёзный локдаун, который есть сейчас в Москве», — цитирует ТАСС зампредседателя правительства края Евгения Никонова.

Он отметил, что темпы вакцинации в российской столице выросли в четыре раза, в то время как в Хабаровском крае такого роста не зафиксировано: прививки делают 2—2,5 тыс. человек в сутки при мощности в 7—8 тыс. ежедневно.

По словам Никонова, показатели смертности от COVID-19 в 2021 году сопоставимы с 2020 годом, а в декабре они могут побить прошлогодние рекорды.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов ранее заявил, что в России к настоящему времени развёрнуто более 290 тыс. ковидных коек — рекордное количество по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости.

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