Мэр Сочи назвал число находящихся в городе туристов

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в Сочи в настоящее время находятся более 110 тыс. гостей. Он отметил, что город функционирует в режиме повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.
Мэр Сочи назвал число находящихся в городе туристов
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Rogulin

«В Сочи в настоящее время находятся более 110 тыс. гостей. При этом город функционирует в режиме повышенной готовности», — сообщил он в своём Telegram-канале.

По словам Копайгородского, в Сочи отменены все мероприятия, а также действует система QR-кодов для посещения заведений общепита и при заселении в гостиницы.

Также он сообщил, что поручил усилить санитарную обработку общественных мест и транспорта.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса с 1 ноября предприятиям общепита запрещается работать с 23:00 до 06:00.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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