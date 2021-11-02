Мэр Сочи назвал число находящихся в городе туристов

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в Сочи в настоящее время находятся более 110 тыс. гостей. Он отметил, что город функционирует в режиме повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.

«В Сочи в настоящее время находятся более 110 тыс. гостей. При этом город функционирует в режиме повышенной готовности», — сообщил он в своём Telegram-канале.

По словам Копайгородского, в Сочи отменены все мероприятия, а также действует система QR-кодов для посещения заведений общепита и при заселении в гостиницы.

Также он сообщил, что поручил усилить санитарную обработку общественных мест и транспорта.

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