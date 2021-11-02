Мэр Сочи назвал число находящихся в городе туристов
- globallookpress.com
- © Dmitry Rogulin
«В Сочи в настоящее время находятся более 110 тыс. гостей. При этом город функционирует в режиме повышенной готовности», — сообщил он в своём Telegram-канале.
По словам Копайгородского, в Сочи отменены все мероприятия, а также действует система QR-кодов для посещения заведений общепита и при заселении в гостиницы.
Также он сообщил, что поручил усилить санитарную обработку общественных мест и транспорта.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса с 1 ноября предприятиям общепита запрещается работать с 23:00 до 06:00.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.