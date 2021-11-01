В Москве начали проверку из-за конфликта в поезде на станции метро «Выхино»

В Москве полиция организовала проверку в связи с появлением в сети данных о конфликте в поезде на станции метро «Выхино». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по столице.

По данным агентства, в сети появилось видео, на котором два молодых человека ссорятся с другими пассажирами в вагоне метро. В описании к видео говорилось, что молодые люди приставали в вагоне метро к девушкам.

«Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена видеозапись конфликта между пассажирами в вагоне электропоезда на станции метро «Выхино», — заявили в главке МВД.

По предварительной информации, никто не пострадал. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее сообщалось, что в прокуратуру поступило уголовное дело о хулиганстве в отношении трёх мужчин, приставших к женщине в поезде в районе станции метро «Текстильщики» в Москве.