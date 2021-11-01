Бастрыкин и глава СК Белоруссии обсудили расследование убийства семьи банкира Яхонтова

Председатели Следственных комитетов России и Белоруссии Александр Бастрыкин и Олег Шандарович в ходе встречи обсудили расследование убийства семьи российского банкира Михаила Яхонтова.

Об этом информирует пресс-служба СК России.

По данным ведомства, Бастрыкин находится в Минске.

«В частности, О.С. Шандарович и А.И. Бастрыкин обсудили детали вызвавшего широкий общественный резонанс уголовного дела об убийстве экс-главы банка «Смоленский» Михаила Яхонтова и членов его семьи Андреем Скрипкиным, совершившим суицид, после того как скрылся на территории соседнего государства», — заявили в Следственном комитете.

Российская сторона передала белорусским следственным органам запрос о получении доказательственной базы в рамках расследования этого дела.

Тела Михаила Яхонтова, его жены и их восьмилетнего сына были обнаружены в Москве в квартире на Мосфильмовской улице 26 октября.

Подозреваемый в убийстве был задержан в Белоруссии. Позднее в СК Белоруссии сообщили, что подозреваемый в убийстве семьи банкира совершил суицид в изоляторе после задержания в Белоруссии.