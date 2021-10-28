СК Белоруссии сообщил о смерти подозреваемого в убийстве семьи бывшего банкира в Москве

Короткая ссылка
Подозреваемый в убийстве семьи банкира Михаила Яхонтова в Москве, по предварительным данным, совершил суицид в изоляторе после задержания в Белоруссии. Как сообщили в Следственном комитете республики, ведомство проверяет обстоятельства его гибели.
СК Белоруссии сообщил о смерти подозреваемого в убийстве семьи бывшего банкира в Москве
  • © sk.gov.by

«Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство», — приводит слова официального представителя СК Юлии Гончаровой БЕЛТА.

Как ранее сообщало РИА Новости, предполагаемый убийца бывшего топ-менеджера обанкротившегося Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жены и сына задержан в Белоруссии.

Позднее в СМИ появились сообщения о том, что подозреваемый скончался.

В посольстве России в Белоруссии заявили агентству, что проверяют эти данные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить