СК Белоруссии сообщил о смерти подозреваемого в убийстве семьи бывшего банкира в Москве

Подозреваемый в убийстве семьи банкира Михаила Яхонтова в Москве, по предварительным данным, совершил суицид в изоляторе после задержания в Белоруссии. Как сообщили в Следственном комитете республики, ведомство проверяет обстоятельства его гибели.

«Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство», — приводит слова официального представителя СК Юлии Гончаровой БЕЛТА.

Как ранее сообщало РИА Новости, предполагаемый убийца бывшего топ-менеджера обанкротившегося Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жены и сына задержан в Белоруссии.

Позднее в СМИ появились сообщения о том, что подозреваемый скончался.

В посольстве России в Белоруссии заявили агентству, что проверяют эти данные.