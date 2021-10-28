СК Белоруссии сообщил о смерти подозреваемого в убийстве семьи бывшего банкира в Москве
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«Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство», — приводит слова официального представителя СК Юлии Гончаровой БЕЛТА.
Как ранее сообщало РИА Новости, предполагаемый убийца бывшего топ-менеджера обанкротившегося Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жены и сына задержан в Белоруссии.
Позднее в СМИ появились сообщения о том, что подозреваемый скончался.
В посольстве России в Белоруссии заявили агентству, что проверяют эти данные.