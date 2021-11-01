Мишустин призвал россиян минимизировать контакты в нерабочие дни

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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян минимизировать контакты в нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Мишустин призвал россиян минимизировать контакты в нерабочие дни
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Ещё раз хотел бы попросить всех граждан с пониманием отнестись к нерабочим дням: надо минимизировать контакты и, конечно, беречь свое здоровье», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, рост числа заболевших можно остановить с помощью соблюдения мер предосторожности и вакцинации.

Также Мишустин рассказал, что большинство заболевших коронавирусом лечатся дома.

По его словам, правительство направило дополнительное финансирование на закупку для них лекарств, это почти 11 млрд рублей.

Премьер назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.

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