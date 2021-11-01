В Карачаево-Черкесии пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт

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В Министерстве промышленности Карачаево-Черкесии сообщили, что с 1 ноября пассажиров без медицинских масок не будут пускать в общественный транспорт.
В Карачаево-Черкесии пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт
  • AP

Об этом пишет newstracker.ru.

«Начиная с 1 ноября и по меньшей мере до окончания выходной недели жители Карачаево-Черкесии не смогут находиться в общественном транспорте без маски. Это касается маршрутов дальнего следования и внутригородских маршрутов. Мера была озвучена на заседании оперативного штаба и должна работать уже с 27 октября», — сообщили в Министерстве промышленности КЧР.

Водитель будет вправе отказать в оказании услуг пассажирам без индивидуальных средств защиты.

Следить за соблюдением масочного режима будут сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора республики.

Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области инициировали ужесточение антиковидных мер на период нерабочих дней.

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