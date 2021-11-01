Роспотребнадзор опроверг информацию о допуске привитых иностранными вакцинами в музеи Ленобласти

Допуск в музеи и театры Ленинградской области посетителей, привитых иностранными вакцинами от коронавируса, не разрешён и не согласовывался с руководителем управления Роспотребнадзора.

«Допуск посетителей, привитых иностранными вакцинами, в музеи, расположенные на территории Ленинградской области, не разрешён и не согласовывался с руководителем управления», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Уточняется, что никакого внесения изменений в ранее принятые ограничения не планируется.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что получившие QR-коды импортных прививок могут посещать музеи и театры Ленинградской области.