Роспотребнадзор опроверг информацию о допуске привитых иностранными вакцинами в музеи Ленобласти
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- РИА Новости
«Допуск посетителей, привитых иностранными вакцинами, в музеи, расположенные на территории Ленинградской области, не разрешён и не согласовывался с руководителем управления», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Ленинградской области.
Уточняется, что никакого внесения изменений в ранее принятые ограничения не планируется.
Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что получившие QR-коды импортных прививок могут посещать музеи и театры Ленинградской области.