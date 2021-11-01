Для участия в очных совещаниях аппарата правительства России потребуется QR-код

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В аппарате правительства России введены требования к участникам совещаний, которые проходят в очном формате.
Для участия в очных совещаниях аппарата правительства России потребуется QR-код
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Как отметили в пресс-службе, участникам таких мероприятий теперь необходимо предъявлять либо результат ПЦР-теста, либо QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесённое заболевание.

Ранее сообщалось, что уровень вакцинации от коронавируса среди сотрудников аппарата кабинета министров России составляет более 80%.

Участники встречи глав минфинов и минздравов стран G20 в преддверии саммита заявили о необходимости достичь общемирового уровня вакцинации от коронавируса в 40% до конца 2021 года и 70% к середине 2022 года.

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