В Минэкономразвития поддержали идею отказа от мигрантов на стройках в Москве

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач поддержал идею властей Москвы отказаться от трудовых мигрантов на стройках столицы.

«Как я понимаю, речь идёт о некоем плане. Понятно, что одномоментно в любом случае, наверное, это не произойдёт, какие-то усилия должны быть в целом отраслью и Москвой предприняты», — приводит ТАСС слова Вольвача.

Он поддержал инициативу и заявил, что современные строительные работы высокотехнологичны и требуют «меньше низкоквалифицированной рабочей силы».

«Поэтому совершенно правильная идея, мысль и желание — сделать так, чтобы именно высокотехнологичные хорошо оплачиваемые рабочие места (получали россияне. — RT)», — добавил чиновник.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарёв интервью РБК сообщил, что власти столицы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов.