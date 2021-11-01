В Минэкономразвития поддержали идею отказа от мигрантов на стройках в Москве

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Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач поддержал идею властей Москвы отказаться от трудовых мигрантов на стройках столицы.
В Минэкономразвития поддержали идею отказа от мигрантов на стройках в Москве
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Как я понимаю, речь идёт о некоем плане. Понятно, что одномоментно в любом случае, наверное, это не произойдёт, какие-то усилия должны быть в целом отраслью и Москвой предприняты», — приводит ТАСС слова Вольвача.

Он поддержал инициативу и заявил, что современные строительные работы высокотехнологичны и требуют «меньше низкоквалифицированной рабочей силы».

«Поэтому совершенно правильная идея, мысль и желание — сделать так, чтобы именно высокотехнологичные хорошо оплачиваемые рабочие места (получали россияне. — RT)», — добавил чиновник.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарёв интервью РБК сообщил, что власти столицы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов.

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