Попова заявила, что вакцинированных от COVID-19 в реанимациях практически нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в реанимациях практически нет людей, прошедших вакцинацию от коронавируса.

«Сегодня абсолютно точно тяжёлых больных в реанимации из числа привитых практически нет. Это очень важно», — рассказала она в интервью Наиле Аскер-заде, опубликованном в Telegram.

Попова отметила, что вакцины обеспечивают защиту от тяжёлого течения болезни и смертельного исхода.

Ранее сообщалось, что после полного курса вакцинации от коронавируса российскими препаратами болеют от 2 до 5% привившихся граждан.