Попова заявила, что вакцинированных от COVID-19 в реанимациях практически нет

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в реанимациях практически нет людей, прошедших вакцинацию от коронавируса.
Попова заявила, что вакцинированных от COVID-19 в реанимациях практически нет
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Сегодня абсолютно точно тяжёлых больных в реанимации из числа привитых практически нет. Это очень важно», — рассказала она в интервью Наиле Аскер-заде, опубликованном в Telegram.

Попова отметила, что вакцины обеспечивают защиту от тяжёлого течения болезни и смертельного исхода.

Ранее сообщалось, что после полного курса вакцинации от коронавируса российскими препаратами болеют от 2 до 5% привившихся граждан.

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