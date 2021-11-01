Попова заявила, что вакцинированных от COVID-19 в реанимациях практически нет
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- РИА Новости
«Сегодня абсолютно точно тяжёлых больных в реанимации из числа привитых практически нет. Это очень важно», — рассказала она в интервью Наиле Аскер-заде, опубликованном в Telegram.
Попова отметила, что вакцины обеспечивают защиту от тяжёлого течения болезни и смертельного исхода.
Ранее сообщалось, что после полного курса вакцинации от коронавируса российскими препаратами болеют от 2 до 5% привившихся граждан.