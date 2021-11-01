СК Приморья начал проверку после ЧП с оставленным на путях авто с ребёнком

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Следственные органы СК России по Приморскому краю начали доследственную проверку после инцидента с оставленным на железнодорожных путях автомобилем, в салоне которого находился маленький ребёнок.
СК Приморья начал проверку после ЧП с оставленным на путях авто с ребёнком
  • © СК РФ

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Инцидент произошёл 31 октября в Уссурийске. Неизвестный оставил на железнодорожных путях автомобиль, в салоне находилась маленькая девочка. Отмечается, что очевидцы спасли ребёнка, оттащив машину из опасной зоны.

По факту произошедшего следствие организовало проверку по признакам преступления «оставление в опасности». Собственник автомобиля, а также личность девочки и её родителей устанавливаются.

Процессуальное решение примут по результатам проверок.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае завели уголовное дело после гибели подростка на железнодорожной станции.

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