Подозреваемый во взрыве газа в доме в Набережных Челнах скончался в больнице

Хозяин квартиры в Набережных Челнах, в отношении которого завели уголовное дело после взрыва в его квартире, скончался в больнице. Об этом рассказал представитель Минздрава Татарстана.

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РИА Новости

«Он скончался», — сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. Уточняется, что у мужчины было 85% ожогов поверхности тела и многочисленные травмы. Ранее следствие установило, что причиной взрыва газа в Набережных Челнах стали умышленные действия владельца квартиры. Было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершённое общеопасным способом). В результате ЧП один человек погиб, ещё несколько пострадали.