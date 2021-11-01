Подозреваемый во взрыве газа в доме в Набережных Челнах скончался в больнице

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Хозяин квартиры в Набережных Челнах, в отношении которого завели уголовное дело после взрыва в его квартире, скончался в больнице. Об этом рассказал представитель Минздрава Татарстана.
Подозреваемый во взрыве газа в доме в Набережных Челнах скончался в больнице
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Он скончался», — сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что у мужчины было 85% ожогов поверхности тела и многочисленные травмы.

Ранее следствие установило, что причиной взрыва газа в Набережных Челнах стали умышленные действия владельца квартиры.

Было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершённое общеопасным способом).

В результате ЧП один человек погиб, ещё несколько пострадали.

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