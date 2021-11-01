Подозреваемый во взрыве газа в доме в Набережных Челнах скончался в больнице
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- РИА Новости
«Он скончался», — сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Уточняется, что у мужчины было 85% ожогов поверхности тела и многочисленные травмы.
Ранее следствие установило, что причиной взрыва газа в Набережных Челнах стали умышленные действия владельца квартиры.
Было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершённое общеопасным способом).
В результате ЧП один человек погиб, ещё несколько пострадали.