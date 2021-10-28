Следствие установило причину взрыва газа в доме в Набережных Челнах

Причиной взрыва газа в Набережных Челнах стали умышленные действия владельца квартиры, об этом сообщили в Следственном комитете.

«В ходе проведённого осмотра места происшествия следователи пришли к выводу, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия владельца квартиры», — говорится в сообщении.

По информации следствия, 70-летний мужчина проживал один и состоял на учёте у врача-нарколога в связи со злоупотреблением спиртными напитками. Ранее сообщалось, что в 2010 году он отказался от услуг газоснабжения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК («Убийство, совершённое общеопасным способом»).

В результате ЧП пострадали пять человек, одна из пострадавших позднее скончалась в больнице, двое по-прежнему находятся в тяжёлом состоянии.