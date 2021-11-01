Росстат сообщил о сокращении реального размера пенсии в России

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Размер реальной пенсии в России уменьшается восьмой месяц подряд. В сентябре 2021 года падение составило 1,8% в годовом выражении.
Росстат сообщил о сокращении реального размера пенсии в России
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«В январе реальный размер пенсий, то есть скорректированный на размер инфляции, вырос на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако последующие месяцы показатель в годовом выражении был ниже», — сообщает РБК со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России».

Отмечается, что Росстат не учитывал единовременные выплаты пенсионерам в 10 тыс. рублей в сентябре 2021 года.

Ранее стало известно о выделении правительством более 134 млрд рублей на доплаты к пенсиям ниже прожиточного минимума.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии с городской доплатой.

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