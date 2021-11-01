В колонии в Калужской области раскрыли ячейку экстремистов
- РИА Новости
«Выявлена и пресечена деятельность ячейки запрещённой на территории Российской Федерации экстремистской организации в ИК-3 УФСИН России по Калужской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ячейку создал один из осуждённых и вовлёк в её деятельность других. Они пропагандировали традиции, принятые в криминальной среде, не выполняли законных требований администрации учреждения, организовывали доставку запрещённых предметов в колонию, под угрозой физического насилия обирали других осуждённых.