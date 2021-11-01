В колонии в Калужской области раскрыли ячейку экстремистов

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Сотрудники ФСИН России пресекли деятельность ячейки экстремистской организации в исправительной колонии №3 в Калужской области.
В колонии в Калужской области раскрыли ячейку экстремистов
  • РИА Новости

«Выявлена и пресечена деятельность ячейки запрещённой на территории Российской Федерации экстремистской организации в ИК-3 УФСИН России по Калужской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ячейку создал один из осуждённых и вовлёк в её деятельность других. Они пропагандировали традиции, принятые в криминальной среде, не выполняли законных требований администрации учреждения, организовывали доставку запрещённых предметов в колонию, под угрозой физического насилия обирали других осуждённых.

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