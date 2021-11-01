Глава НП «Совет рынка» Быстров предложил повысить штрафы за неуплату электроэнергии

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Глава НП «Совет рынка» Максим Быстров предложил удвоить штрафы за неоплату счетов на электроэнергию. Данную инициативу он направил в Минэнерго России.

«НП «Совет рынка» предлагает удвоить административные штрафы для юрлиц, недоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии со 100–200 тыс. руб. до 200–400 тыс.», — заявил Быстров в интервью «Известиям».

По его словам, санкции намерены направить на неотключаемых потребителей, таких как предприятия ЖКХ и иные объекты жизнеобеспечения, а также опасные производства.

Быстро также рассказал об идее исключить возможность замены штрафа на предупреждение и ужесточить наказание за повторные нарушения в течение года.

«Минэнерго выступает за обеспечение своевременной оплаты потребленных энергоресурсов как гарантии надежности энергоснабжения потребителей, вместе с тем занимает взвешенную позицию по данному вопросу», — оценили инициативу в министерстве.

Ранее сопредседатель некоммерческого партнёрства «Управдом» Евгения Юнисова назвала способы снизить оплату за жилищно-коммунальные услуги.

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