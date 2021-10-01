Специалист в области ЖКХ Юнисова назвала способы экономии при оплате счетов

Сопредседатель некоммерческого партнёрства «Управдом» Евгения Юнисова перечислила способы снизить оплату за жилищно-коммунальные услуги.

«Прежде всего, для экономии нужно ставить счётчики на горячую и холодную воду. Это поможет существенно снизить расходы. Особенно актуально это в тех случаях, когда в доме проживает большая семья. Норматив на человека высокий, а фактическое потребление ниже, чем считает собственник», — рассказала Юнисова в беседе с Inforeactor.

Также она напомнила, что в России устанавливаются умные счётчики электроэнергии, предусматривающие трёхтарифный расчёт.

Кроме того, эксперт посоветовала применять в быту энергосберегающие лампы и использовать современную технику.

Ранее газета «Известия» сообщала, что вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил министерствам усилить адресную поддержку россиян по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг.