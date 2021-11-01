Свыше 4 млн россиян ограничены в праве выезда из России из-за долгов

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Более 4 млн российских граждан на данный момент значатся в списке невыездных по причине неуплаченных долгов. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) Дмитрий Аристов.

«В настоящее время в отношении должников действует 4,2 млн постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы России», — цитирует ТАСС слова Аристова.

По его мнению, ограничение личных неимущественных прав должников является действенной мерой, побуждающей их к погашению исполнительных требований.

«Одновременно с этим активно применяется временное ограничение на пользование должниками специальным правом управления транспортным средством», — отметил Аристов.

По его словам, на данный момент в рамках 284,5 тыс. исполнительных производств должники ограничены в пользовании водительскими правами.

В июле председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу.

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