Суд отпустил участницу провокационной фотосессии на фоне Исаакиевского собора
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
«Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Ирины Волковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «следователь ходатайство поддержал».
При этом сообщается, что «прокурор возражал, поясняя, что отсутствуют основания».
«Суд отказал», — заявили в пресс-службе, с уточнением, что женщина против меры не возражала.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил дело в отношении женщины, которая сфотографировалась на фоне Исаакиевского собора «с обнажёнными частями тела» и распространила фотографии.