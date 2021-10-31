Суд отпустил участницу провокационной фотосессии на фоне Исаакиевского собора

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не стал избирать меру пресечения 30-летней женщине, устроившей фотосессию в полуобнажённом виде на фоне Исаакиевского собора.
Суд отпустил участницу провокационной фотосессии на фоне Исаакиевского собора
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

«Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Ирины Волковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «следователь ходатайство поддержал».

При этом сообщается, что «прокурор возражал, поясняя, что отсутствуют основания».

«Суд отказал», — заявили в пресс-службе, с уточнением, что женщина против меры не возражала.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил дело в отношении женщины, которая сфотографировалась на фоне Исаакиевского собора «с обнажёнными частями тела» и распространила фотографии.

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