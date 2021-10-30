Против участницы провокационной фотосессии на фоне Исаакиевского собора возбуждено дело

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил дело в отношении женщины, которая сфотографировалась на фоне Исаакиевского собора «с обнажёнными частями тела» и распространила фотографии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», — говорится в пресс-релизе СК.

По версии следствия, женщина действовала «умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя чувства верующих».

Как пишет РБК, участница фотосессии задержана.

«Ею оказалась 31-летняя местная жительница. В настоящее время она передана в следственные органы», — сказали в полиции.

Накануне в Москве суд приговорил блогера Руслана Бобиева и его знакомую Анастасию Чистову к десяти месяцам колонии за провокационную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного в столице.