Против участницы провокационной фотосессии на фоне Исаакиевского собора возбуждено дело
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», — говорится в пресс-релизе СК.
По версии следствия, женщина действовала «умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя чувства верующих».
Как пишет РБК, участница фотосессии задержана.
«Ею оказалась 31-летняя местная жительница. В настоящее время она передана в следственные органы», — сказали в полиции.
Накануне в Москве суд приговорил блогера Руслана Бобиева и его знакомую Анастасию Чистову к десяти месяцам колонии за провокационную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного в столице.