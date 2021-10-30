Против участницы провокационной фотосессии на фоне Исаакиевского собора возбуждено дело

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил дело в отношении женщины, которая сфотографировалась на фоне Исаакиевского собора «с обнажёнными частями тела» и распространила фотографии.
Против участницы провокационной фотосессии на фоне Исаакиевского собора возбуждено дело
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», — говорится в пресс-релизе СК.

По версии следствия, женщина действовала «умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя чувства верующих».

Как пишет РБК, участница фотосессии задержана.

«Ею оказалась 31-летняя местная жительница. В настоящее время она передана в следственные органы», — сказали в полиции.

Накануне в Москве суд приговорил блогера Руслана Бобиева и его знакомую Анастасию Чистову к десяти месяцам колонии за провокационную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного в столице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить