В Москве нашли родителей потерявшегося в метро мальчика
- РИА Новости
«Принятыми сотрудниками УВД столичного метрополитена мерами установлено местонахождение предполагаемого отца ребёнка. Он находится в отделе полиции в состоянии алкогольного опьянения. По факту будут составлены административные материалы», — сказали в полиции.
Также установлено местонахождение матери ребёнка, она приглашена в отделение полиции, после получения объяснений ей отдадут ребёнка, добавил собеседник.
По словам источника агентства, мама ребёнка была на работе и едет забирать сына.
Ранее прокуратура Москвы начала проверку после того, как в столичном метро был найден малолетний мальчик без сопровождения взрослых.