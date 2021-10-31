В Москве нашли родителей потерявшегося в метро мальчика

Полиция нашла родителей оставленного в метро Москвы ребёнка, отец доставлен в отдел ведомства.

«Принятыми сотрудниками УВД столичного метрополитена мерами установлено местонахождение предполагаемого отца ребёнка. Он находится в отделе полиции в состоянии алкогольного опьянения. По факту будут составлены административные материалы», — сказали в полиции.

Также установлено местонахождение матери ребёнка, она приглашена в отделение полиции, после получения объяснений ей отдадут ребёнка, добавил собеседник.

По словам источника агентства, мама ребёнка была на работе и едет забирать сына.

Ранее прокуратура Москвы начала проверку после того, как в столичном метро был найден малолетний мальчик без сопровождения взрослых.