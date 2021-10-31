В метро Москвы нашли малолетнего мальчика без сопровождения взрослых

Прокуратура Москвы начала проверку после того, как в столичном метро был найден малолетний мальчик без сопровождения взрослых.

«По предварительной информации, ребёнок обнаружен 31 октября примерно в 15:40 в вагоне электропоезда на станции метро «Курская». В настоящее время жизни и здоровью ребёнка ничто не угрожает», — сообщило ведомство.

Предположительно, мужчина с ребёнком вошёл в метро на станции «Строгино». Полиция устанавливает его личность.

В июле полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая оставила семерых детей бродяжничать в Подмосковье.