В метро Москвы нашли малолетнего мальчика без сопровождения взрослых
- РИА Новости
«По предварительной информации, ребёнок обнаружен 31 октября примерно в 15:40 в вагоне электропоезда на станции метро «Курская». В настоящее время жизни и здоровью ребёнка ничто не угрожает», — сообщило ведомство.
Предположительно, мужчина с ребёнком вошёл в метро на станции «Строгино». Полиция устанавливает его личность.
В июле полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая оставила семерых детей бродяжничать в Подмосковье.