В Минпросвещения объяснили решение прекратить приём в колледжи по 43 профессиям
- РИА Новости
Об этом рассказал директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования министерства Виктор Неумывакин.
«Мир компетенций меняется. За последние два года из перечня ушло порядка 100 профессий и специальностей, неактуальных в рамках сегодняшних реалий. На них уже давно нет спроса ни от рынка труда, ни от абитуриентов, работодатели не ждут у себя подобных специалистов узкопрофильной направленности», — сказал он.
Чиновник добавил, что сами знания и навыки, которые были заложены в программы, не исчезают, а включаются либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки или переходят в перечень коротких программ профессионального обучения.
«Таким образом наша российская система подготовки в среднем звене максимально поддерживает свою актуальность для запросов рынка, увеличивает возможности студентов устроиться и найти работу и предоставляет максимально современную подготовку», — подытожил он.
Ранее Минпросвещения России предложило отказаться от приёма в колледжи и техникумы по 43 профессиям.
Среди профессий, указанных министерством, оказались слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, проходчик, изготовитель железобетонных изделий, рекламный агент, контролёр банка и электромонтажник авиационной техники.