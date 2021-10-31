В Минпросвещения объяснили решение прекратить приём в колледжи по 43 профессиям

В Минпросвещения объяснили решение прекратить принимать абитуриентов колледжей по 43 профессиям изменениями на рынке труда, где многие специальности перестают быть актуальными. Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что некоторые профессии, как, например, парикмахер, не исчезнут из образовательных программ, а перейдут в более широкие современные программы подготовки, такие как «Технологии индустрии красоты».

Об этом рассказал директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования министерства Виктор Неумывакин.

«Мир компетенций меняется. За последние два года из перечня ушло порядка 100 профессий и специальностей, неактуальных в рамках сегодняшних реалий. На них уже давно нет спроса ни от рынка труда, ни от абитуриентов, работодатели не ждут у себя подобных специалистов узкопрофильной направленности», — сказал он.

Чиновник добавил, что сами знания и навыки, которые были заложены в программы, не исчезают, а включаются либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки или переходят в перечень коротких программ профессионального обучения.

«Таким образом наша российская система подготовки в среднем звене максимально поддерживает свою актуальность для запросов рынка, увеличивает возможности студентов устроиться и найти работу и предоставляет максимально современную подготовку», — подытожил он.

Ранее Минпросвещения России предложило отказаться от приёма в колледжи и техникумы по 43 профессиям.

Среди профессий, указанных министерством, оказались слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, проходчик, изготовитель железобетонных изделий, рекламный агент, контролёр банка и электромонтажник авиационной техники.