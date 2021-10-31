Два человека погибли в результате ДТП в Нальчике

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Два человека погибли, ещё один пострадал в результате ДТП в Нальчике. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Два человека погибли в результате ДТП в Нальчике
  • РИА Новости

«Около 04:30 мск в воскресенье на улице Тарчокова в Нальчике произошло ДТП с участием автомашины Opel Insignia под управлением 27-летнего жителя поселка Кенже», — приводит РИА Новости сообщение.

По данным ГИБДД, водитель иномарки не справился с управлением, съехал с проезжей части и наехал на придорожный каменный бордюр, а после врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП два пассажира погибли, водитель автомобиля госпитализирован.

Ранее в результате опрокидывания легкового автомобиля в Белорецком районе Башкирии погибли два человека, ещё трое получили травмы.

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