Два человека погибли в результате ДТП в Нальчике

Два человека погибли, ещё один пострадал в результате ДТП в Нальчике. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«Около 04:30 мск в воскресенье на улице Тарчокова в Нальчике произошло ДТП с участием автомашины Opel Insignia под управлением 27-летнего жителя поселка Кенже», — приводит РИА Новости сообщение.

По данным ГИБДД, водитель иномарки не справился с управлением, съехал с проезжей части и наехал на придорожный каменный бордюр, а после врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП два пассажира погибли, водитель автомобиля госпитализирован.

Ранее в результате опрокидывания легкового автомобиля в Белорецком районе Башкирии погибли два человека, ещё трое получили травмы.