Два человека погибли в ДТП в Башкирии
«В результате ДТП пострадали пять человек (детей нет), из которых погибли два человека. Травмированные доставляются в ЦРБ Белорецкого района на осмотр», — приводит Интерфакс сообщение.
По предварительным данным, около 5:30 мск на 102-м км автодороги Белорецк — Уфа рядом с селом Ассы в кювет опрокинулся легковой автомобиль ВАЗ-2109.
Ранее рейсовый автобус перевернулся в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе двое детей.