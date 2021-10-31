Два человека погибли в ДТП в Башкирии

В результате опрокидывания легкового автомобиля в Белорецком районе Башкирии погибли два человека, ещё трое получили травмы. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«В результате ДТП пострадали пять человек (детей нет), из которых погибли два человека. Травмированные доставляются в ЦРБ Белорецкого района на осмотр», — приводит Интерфакс сообщение.

По предварительным данным, около 5:30 мск на 102-м км автодороги Белорецк — Уфа рядом с селом Ассы в кювет опрокинулся легковой автомобиль ВАЗ-2109.

Ранее рейсовый автобус перевернулся в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе двое детей.