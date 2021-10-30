В ХМАО перевернулся пассажирский автобус
- РИА Новости
«Ханты-Мансийск — Нягань, съезд в кювет с последующим опрокидыванием рейсового автобуса... Для доставки непострадавших пассажиров к месту направлен резервный автобус», — цитирует РИА Новости экстренные службы.
Всего в автобусе находились 32 человека, пишет агентство.
По информации Интерфакса, пострадали шесть пассажиров.
Ранее в Ингушетии в результате столкновения на федеральной трассе КамАЗа и легкового автомобиля погибли женщина и новорождённый ребёнок, ещё восемь детей пострадали.