В ХМАО перевернулся пассажирский автобус

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Рейсовый автобус перевернулся в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе двое детей.
В ХМАО перевернулся пассажирский автобус
  • РИА Новости

«Ханты-Мансийск — Нягань, съезд в кювет с последующим опрокидыванием рейсового автобуса... Для доставки непострадавших пассажиров к месту направлен резервный автобус», — цитирует РИА Новости экстренные службы.

Всего в автобусе находились 32 человека, пишет агентство.

По информации Интерфакса, пострадали шесть пассажиров.

Ранее в Ингушетии в результате столкновения на федеральной трассе КамАЗа и легкового автомобиля погибли женщина и новорождённый ребёнок, ещё восемь детей пострадали.

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