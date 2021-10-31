Подросток погиб в результате ДТП в Тюменской области

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В результате столкновения автомобилей Lada и Mazda в Тюменской области погиб один несовершеннолетний, ещё шесть человек пострадали. Об этом сообщили в региональном отделении ГИБДД.
Подросток погиб в результате ДТП в Тюменской области
  • РИА Новости

«По предварительным данным, 19-летний подросток на автомобиле Lada выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем Mazda», —  приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, 17-летний пассажир Lada скончался на месте ДТП.

Также травмы получили шесть человек, включая троих 17-летних подростков. 

Ранее в результате опрокидывания легкового автомобиля в Белорецком районе Башкирии погибли два человека, ещё трое получили травмы.

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