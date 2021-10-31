Подросток погиб в результате ДТП в Тюменской области

В результате столкновения автомобилей Lada и Mazda в Тюменской области погиб один несовершеннолетний, ещё шесть человек пострадали. Об этом сообщили в региональном отделении ГИБДД.

РИА Новости