Подросток погиб в результате ДТП в Тюменской области
- РИА Новости
«По предварительным данным, 19-летний подросток на автомобиле Lada выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем Mazda», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, 17-летний пассажир Lada скончался на месте ДТП.
Также травмы получили шесть человек, включая троих 17-летних подростков.
Ранее в результате опрокидывания легкового автомобиля в Белорецком районе Башкирии погибли два человека, ещё трое получили травмы.