В Удмуртии отметили стабилизацию ситуации с коронавирусом

Заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук заявила, что делегация из Росздравнадзора, приехавшая в регион, отметила стабилизацию ситуации с COVID-19 в республике.

«Отрадно, что коллеги из Москвы ... отметили стабилизацию ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в республике», — написала Пинчук в своём Instagram-аккаунте.

По её словам, за последнюю неделю в регионе наметилась тенденция к снижению числа госпитализированных и росту свободного коечного фонда.

Пинчук добавила, что в Удмуртии в 4,5 раза увеличились темпы вакцинации. На данный момент первым компонентом привиты более 516 тыс. человек.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко, а также его заместители и руководство Росздравнадзора выехали в девять регионов с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом, в том числе в Удмуртию.