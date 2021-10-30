Кабмин запускает расширенную программу льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0»

Правительство России запускает расширенную программу льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0». Об этом сообщается на сайте кабмина.

«С ноября для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей возобновляется выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых в рамках второго этапа программы «ФОТ 3.0». На эти цели решено направить до 20 млрд рублей. Распоряжение о выделении средств и постановление о параметрах обновлённой программы «ФОТ 3.0» подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Заём можно будет получить на полтора года из расчёта один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. Срок погашения кредита увеличен вдвое — с шести до 12 месяцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «выдача новых кредитов по программе «ФОТ 3.0» начнётся с 1 ноября и завершится 30 декабря».

«Получить поддержку смогут представители 17 отраслей (в рамках первого этапа программы «ФОТ 3.0» их было 11). По просьбе бизнеса в список добавлены такие сферы деятельности, как дополнительное образование детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, услуги химчисток, стоматологий, парикмахерских и салонов красоты. Ключевое условие участия в программе остаётся прежним: компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться через данные ФНС», — рассказали в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило постановление о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях антикоронавирусных ограничений.