Правительство России утвердило постановление о поддержке малого и среднего бизнеса

Российское правительство утвердило постановление о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях антикоронавирусных ограничений.

Как говорится на сайте кабмина России, соответствующее постановление уже подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Государство поддержит малый и средний бизнес, а также социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), приостановившие работу из-за ограничительных мер на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом», — говорится в заявлении.

Речь идёт о единовременных выплатах из расчёта один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней. Гранты будут предоставляться по заявительному принципу.

Отмечается, что подача заявлений стартует 1 ноября, выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что власти региона обсудят меры поддержки с малым и средним бизнесом после нерабочих дней.