Телеведущий Норкин сравнил петербургские и московские пробки

Автор передачи «Место встречи», член Академии российского телевидения Андрей Норкин во время заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд» в медиацентре «Патриот» рассказал о впечатлениях от Санкт-Петербурга и отметил, что пробки в городе «хуже московских».

Об этом сообщает ФАН.

Как отметил телеведущий, действительно серьёзной проблемой города стали пробки и транспортная доступность.

«Пробки у вас не московские. У вас они хуже! Улицы узкие! Вчера вот я ехал с Большой Морской улицы на Крестовский остров — было девять баллов по загруженности дорог, но эти девять баллов не такие, как в столице», — сказал он.

Норкин подчеркнул, что петербургские «девять баллов» доставляют больше проблем автомобилисту и сильнее задерживают его, нежели московские.

«Но я стараюсь не волноваться насчёт таких бытовых вещей — иначе не останется никаких сил на переживание насчёт более важных проблем», — отметил он.

27 октября пробки в Москве вечером, накануне введения режима нерабочих дней достигли девяти баллов.