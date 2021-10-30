Телеведущий Норкин сравнил петербургские и московские пробки
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
Как отметил телеведущий, действительно серьёзной проблемой города стали пробки и транспортная доступность.
«Пробки у вас не московские. У вас они хуже! Улицы узкие! Вчера вот я ехал с Большой Морской улицы на Крестовский остров — было девять баллов по загруженности дорог, но эти девять баллов не такие, как в столице», — сказал он.
Норкин подчеркнул, что петербургские «девять баллов» доставляют больше проблем автомобилисту и сильнее задерживают его, нежели московские.
«Но я стараюсь не волноваться насчёт таких бытовых вещей — иначе не останется никаких сил на переживание насчёт более важных проблем», — отметил он.
27 октября пробки в Москве вечером, накануне введения режима нерабочих дней достигли девяти баллов.