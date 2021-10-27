Пробки в Москве накануне нерабочих дней достигли 9 баллов

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Пробки в Москве вечером в среду, 27 октября, накануне введения режима нерабочих дней достигли девяти баллов.
Пробки в Москве накануне нерабочих дней достигли 9 баллов
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено по всему Садовому кольцу и большей части бульваров, на некоторых участках Северо-Восточной хорды и почти по всему Третьему транспортному кольцу. 

Снега и гололёда в городе не наблюдается.

Власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе и области будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины.

20 октября первый снег в Москве привёл к девятибалльным пробкам.

Накануне, 26 октября, пробки в Москве также достигли девяти баллов.

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