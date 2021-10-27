Пробки в Москве накануне нерабочих дней достигли 9 баллов
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- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
Движение затруднено по всему Садовому кольцу и большей части бульваров, на некоторых участках Северо-Восточной хорды и почти по всему Третьему транспортному кольцу.
Снега и гололёда в городе не наблюдается.
Власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе и области будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины.
20 октября первый снег в Москве привёл к девятибалльным пробкам.
Накануне, 26 октября, пробки в Москве также достигли девяти баллов.