Умерла ветеран газеты «Известия» Надежда Бобнева

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Ветеран газеты «Известия», автор рубрик «Природа и люди», «Во саду ли в огороде» Надежда Бобнева скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщается на сайте издания.
Умерла ветеран газеты «Известия» Надежда Бобнева
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Отмечается, что она умерла 29 октября.

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин выразил соболезнования родным и близким Бобневой и отметил её неоценимый вклад в развитие отечественной журналистики.

Прощание с ней пройдёт в понедельник, 1 ноября. В тот же день её похоронят в Звенигороде.

Ранее стало известно, что советский и российский диктор, народный артист СССР Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет.

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