Умерла ветеран газеты «Известия» Надежда Бобнева
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Отмечается, что она умерла 29 октября.
Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин выразил соболезнования родным и близким Бобневой и отметил её неоценимый вклад в развитие отечественной журналистики.
Прощание с ней пройдёт в понедельник, 1 ноября. В тот же день её похоронят в Звенигороде.
Ранее стало известно, что советский и российский диктор, народный артист СССР Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет.