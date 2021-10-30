В Марий Эл при пожаре погибли четыре человека

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в сельском доме в Марий Эл. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по республике.

Отмечается, что информация о пожаре в частном доме села Ежово Медведевского района поступила диспетчеру пожарно-спасательной службы 30 октября в 02:00.

«Позднее обнаружение пожара привело к неблагоприятному исходу событий. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был охвачен огнём. В результате пожара погибли четыре человека (мужчина, женщина и двое детей десяти и восьми лет), один ребёнок трёх лет пострадал. Малыш помещён в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в якутском селе Верхневилюйск погибли двое взрослых и пострадали трое детей.