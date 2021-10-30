Военные медработники ЦВО начали работу в больницах Хакасии

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Врачи Центрального военного округа приступили к лечению пациентов с коронавирусом в медицинских учреждениях Хакасии, сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Военные специалисты приступили к оказанию помощи пациентам в четырёх медицинских учреждениях региона в городе Абакане и Черногорске. Военные врачи провели осмотры пациентов с COVID-19, организовали взаимодействие с медперсоналом больниц, после чего приступили к непосредственному оказанию помощи в лечении», — говорится в поступившем в RT пресс-релизе.

В составе врачебно-сестринских бригад 33 военных медработника. Все они имеют «значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией».

Среди специалистов — терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие.

Ранее в Минобороны сообщили, что по поручению президента России министром обороны Сергеем Шойгу даны указания командующему ЦВО помочь региональным медицинским учреждениям Хакасии в лечении больных COVID-19.

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