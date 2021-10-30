Делегация Минздрава прибыла в Крым для оценки ситуации с коронавирусом

Делегация Министерства здравоохранения России прибыла в Крым. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«В Крым прибыла делегация специалистов из Министерства здравоохранения России», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «возглавляет делегацию заместитель министра Евгений Камкин».

«Специалисты прибыли с целью оценки ситуации по оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией и организации процесса вакцинации, а также с целью оказания методической помощи», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко и его заместителям направиться в регионы с наиболее критической ситуацией в плане распространения COVID-19.

28 октября губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.