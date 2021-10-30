Мурашко отметил снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 в регионах с ограничениями

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В регионах, где введены ограничительные меры против коронавируса, в том числе использование QR-кодов, наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости, сообщил во время рабочей поездки по Владимирской области министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко отметил снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 в регионах с ограничениями
  • Reuters

«Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости снизился. Это хороший результат», — цитирует министра ТАСС.

Как ранее сообщили RT в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы, российские разработчики создали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки.

Он состоит из обычного QR-кода и внутренней матрицы, которую невозможно распечатать на обычном принтере и распознать специальными программами.

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