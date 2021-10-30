Прокуратура проверяет информацию о разливе нефтепродуктов в Авачинской бухте

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Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку о загрязнении нефтепродуктами акватории Авачинской губы Петропавловска-Камчатского.
Прокуратура проверяет информацию о разливе нефтепродуктов в Авачинской бухте
  • © instagram.com/kamproc_41

«К проверке привлечены специалисты контролирующих органов. Прокуратура проверит соблюдение требований природоохранного законодательства», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы краевой прокуратуры.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

21 октября сообщалось, что следственные органы Новгородской области ведут проверку информации о разливе нефтепродуктов на реке Волхов.

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