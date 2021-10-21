Начата проверка по данным о разливе нефтепродуктов на реке Волхов
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«В правоохранительные органы Новгородской области поступило сообщение о том, что в Великом Новгороде на реке Волхов обнаружили разлив нефтепродуктов», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Источник загрязнения устанавливается.
Ранее студенты Московского авиационного института (МАИ) обнаружили загрязнение нефтью акватории Чёрного моря на месте крушения парохода «Адмирал Нахимов» в 1986 году.