Начата проверка по данным о разливе нефтепродуктов на реке Волхов

Следственные органы Новгородской области ведут проверку информации о разливе нефтепродуктов на реке Волхов.

«В правоохранительные органы Новгородской области поступило сообщение о том, что в Великом Новгороде на реке Волхов обнаружили разлив нефтепродуктов», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Источник загрязнения устанавливается.

Ранее студенты Московского авиационного института (МАИ) обнаружили загрязнение нефтью акватории Чёрного моря на месте крушения парохода «Адмирал Нахимов» в 1986 году.