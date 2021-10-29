Росфинмониторинг рассказал о финансировании терроризма через компьютерные игры
- Reuters
«Это сегодня пошла такая система — внутриигровая валюта называется, когда в интернете играют в стрелялки, условно говоря, и вместо расчётов за оружие, за игрока идёт оплата террористам. Это серьёзная проблема, мы сейчас как раз пытаемся построить модель поведения террориста, совместно с ФСБ выстраиваем», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом Чизанчин ответил на вопрос Путина о том, правда ли террористические организации «используют и компьютерные игры для перемещения финансов».
Глава Росфинмониторинга добавил, что в настоящий момент существуют две проблемы — это террористы-одиночки, имеющие новую систему финансирования, и молодёжные движения, у которых есть новый инструментарий для финансовых операций.
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что в семи регионах России задержаны 14 человек, причастных к финансированию террористической группировки.