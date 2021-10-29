В компании Avast напомнили о мерах безопасности во время удалённой работы

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Фролов напомнил о мерах безопасности во время удалённой работы.

«Чтобы избежать негативных ситуаций, сотрудникам, работающим удалённо, следует использовать устройства с наличием средств контроля безопасности. Также необходимо следить за защитой интернет-подключения — сейчас большая часть сотрудников не уделяют этому особого внимания», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, также стоит осторожнее совершать действия в интернете, чтобы не подхватить компьютерные вирусы, например при скачивании контента с ненадёжных ресурсов.

«Остерегайтесь попыток фишинговых атак и регулярно сканируйте все устройства на наличие вредоносных программ с помощью антивирусной программы для бизнеса», — сказал Фролов.

По его словам, также нужно регулярно обновлять программное обеспечение, так как злоумышленники могут воспользоваться огрехами в устаревших версиях софта.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.