Мишустин поручил установить праздник в честь преподавателей вузов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в Минобрнауки должны принять документ об установлении в стране профессионального праздника для преподавателей вузов.

«Минобрнауки России принять в месячный срок нормативный правовой акт об установлении профессионального праздника — Дня преподавателя высшей школы», — говорится в тексте распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В Башстате ранее сообщили, что в сфере образования заняты 116 тыс. человек, из которых 33,6 тыс. работают учителями в школах, ещё 4,6 тыс. и 4,8 тыс. — преподавателями в колледжах и вузах соответственно.