Профсоюзы и кабмин поддержали идею предоставления двух выходных для вакцинации

Правительство России, работодатели и профсоюзы поддержали идею о предоставлении сотрудникам двух оплачиваемых выходных для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой.

«Члены комиссии обсудили и единогласно поддержали рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха», — говорится в заявлении.

В понедельник, 25 октября, президент России Владимир Путин утвердил поручения по введению мер, необходимых в борьбе с распространением COVID-19. Так, глава государства поручил обеспечить предоставление двух выходных для прививки от коронавируса, ввести самоизоляцию для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.