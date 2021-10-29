Профсоюзы и кабмин поддержали идею предоставления двух выходных для вакцинации

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Правительство России, работодатели и профсоюзы поддержали идею о предоставлении сотрудникам двух оплачиваемых выходных для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.
Профсоюзы и кабмин поддержали идею предоставления двух выходных для вакцинации
  • © Evgeny Sinitsyn/XinHua
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой.

«Члены комиссии обсудили и единогласно поддержали рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха», — говорится в заявлении.

В понедельник, 25 октября, президент России Владимир Путин утвердил поручения по введению мер, необходимых в борьбе с распространением COVID-19. Так, глава государства поручил обеспечить предоставление двух выходных для прививки от коронавируса, ввести самоизоляцию для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

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