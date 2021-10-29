Инвестиционный менеджер назвал финансовые пирамиды комплексной проблемой
- РИА Новости
«На мой взгляд, определить, занимается ли какой-то сервис мошенническими действиями, просто. Проблема не в этом, а в том, что многие люди сознательно участвуют в подобных финансовых пирамидах, в том числе по той причине, что хотят заработать денег, принимая на себя этот риск», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, дело скорее в социальной инженерии, в том, что люди привлекают своих друзей и родных, возможно, вводят их в заблуждение.
Как отметил Нигматуллин, финансовые пирамиды — это комплексная проблема.
Ранее сообщалось, что Центробанк зафиксировал в России новый тип финансовых пирамид, действующих по принципу инвестиционных онлайн-игр.
Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФАН рассказал, как обезопасить себя от мошенников.