Инвестиционный менеджер назвал финансовые пирамиды комплексной проблемой

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Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин прокомментировал ситуацию с финансовыми пирамидами.
Инвестиционный менеджер назвал финансовые пирамиды комплексной проблемой
  • РИА Новости

«На мой взгляд, определить, занимается ли какой-то сервис мошенническими действиями, просто. Проблема не в этом, а в том, что многие люди сознательно участвуют в подобных финансовых пирамидах, в том числе по той причине, что хотят заработать денег, принимая на себя этот риск», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, дело скорее в социальной инженерии, в том, что люди привлекают своих друзей и родных, возможно, вводят их в заблуждение.

Как отметил Нигматуллин, финансовые пирамиды — это комплексная проблема.

Ранее сообщалось, что Центробанк зафиксировал в России новый тип финансовых пирамид, действующих по принципу инвестиционных онлайн-игр.

Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФАН рассказал, как обезопасить себя от мошенников.

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