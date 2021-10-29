В Ивановской области 12 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.
Уточняется, что авария произошла на районной дороге Широково — Косогор Фурмановского района области.
«Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим во встречном направлении. В результате лобового столкновения в автобусе пострадали десять человек, вероятно, они будут госпитализированы, водитель автобуса получил тяжёлые травмы», — отметили в ведомстве
Отмечается, что ещё двое пострадавших в результате аварии находились в самом Ford Focus.
Ранее телеканал «360» сообщал, что число ДТП в Подмосковье снизилось на треть за пять лет.