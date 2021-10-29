В Ивановской области 12 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса

В Ивановской области 12 человек пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.

Уточняется, что авария произошла на районной дороге Широково — Косогор Фурмановского района области.

«Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим во встречном направлении. В результате лобового столкновения в автобусе пострадали десять человек, вероятно, они будут госпитализированы, водитель автобуса получил тяжёлые травмы», — отметили в ведомстве

Отмечается, что ещё двое пострадавших в результате аварии находились в самом Ford Focus.

Ранее телеканал «360» сообщал, что число ДТП в Подмосковье снизилось на треть за пять лет.