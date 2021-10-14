В Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.
По предварительной информации, легковой автомобиль Honda Civic при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества грузовику. Обе машины вылетели с трассы и перевернулись.
В легковой иномарке были супруги из Североуральска. 63-летний водитель и 55-летняя пассажирка скончались на месте. Водитель грузовика не пострадал.
Ранее телеканал «360» сообщал, что число ДТП в Подмосковье снизилось на треть за пять лет.