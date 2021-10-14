В Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими

Короткая ссылка
На свердловской трассе между Краснотурьинском и Карпинском произошло ДТП с двумя погибшими. По факту аварии проводится проверка.
В Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими
  • © Владимир Баранов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

По предварительной информации, легковой автомобиль Honda Civic при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества грузовику. Обе машины вылетели с трассы и перевернулись.

В легковой иномарке были супруги из Североуральска. 63-летний водитель и 55-летняя пассажирка скончались на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее телеканал «360» сообщал, что число ДТП в Подмосковье снизилось на треть за пять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить