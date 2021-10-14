В Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими

На свердловской трассе между Краснотурьинском и Карпинском произошло ДТП с двумя погибшими. По факту аварии проводится проверка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

По предварительной информации, легковой автомобиль Honda Civic при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества грузовику. Обе машины вылетели с трассы и перевернулись.

В легковой иномарке были супруги из Североуральска. 63-летний водитель и 55-летняя пассажирка скончались на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее телеканал «360» сообщал, что число ДТП в Подмосковье снизилось на треть за пять лет.